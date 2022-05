Cosa giocherete questo weekend? Siamo ancora in primavera eppure l'estate sembra aver giocato d'anticipo considerando le temperature degli ultimi giorni. Insomma, è il tempo perfetto per una bella scampagnata o una giornata al mare, ma per i videogiocatori incalliti il fine settimana rappresenta anche il momento ideale per gettarsi a capofitto nel loro hobby preferito. E dato che siamo degli inguaribili impiccioni siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete questo weekend di maggio.

Con l'avvicinarsi del periodo estivo anche le uscite videoludiche si fanno più rarefatte, ma comunque i titoli interessanti non mancano. Questa settimana ad esempio è uscito Apex Legends Mobile (qui la nostra recensione), la nuova incarnazione del battle royale free-to-play di Respawn adattato appositamente per dispositivi iOS e Android. Questa versione include anche una leggenda esclusiva e varie caratteristiche pensate appositamente per giocare in mobilità, il che la rende perfetta per una partita veloce di tanto in tanto.

Eternal Threads (qui la nostra recensione) invece è un puzzle game in prima persona di ottima fattura con una forte componente narrativa, basata sulla manipolazione del tempo, le scelte e le relative conseguenze. Nei panni di un investigatore dovremo usare i nostri poteri per salvare la vita di sei persone morte tragicamente in un incendo.

Vampire: The Masquerade - Swansong

Un'altra uscita di un certo spessore è rappresentata da Vampire: The Masquerade - Swansong, il nuovo gioco di ruolo di Big Bad Wolf che ci mette nei panni di tre potenti vampiri di cui potremo decidere il destino in base alle azioni e le decisioni che prenderemo durante il gioco. I pareri della critica internazionale sono stati piuttosto contrastanti, con alcune testate che hanno premiato il GDR con voti ottimi e altre che invece hanno assegnato delle nette insufficienze.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti nelle ultime settimane? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.