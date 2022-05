Vampire: The Masquerade - Swansong, voti ferocemente contrastanti per il gioco

Vampire: The Masquerade - Swansong è stato accolto in maniera contrastante dalla stampa internazionale, che ha assegnato al gioco voti piuttosto distanti fra loro, passando da valutazioni ottime a insufficienze nettissime.

Wccftech - 9

Game Informer - 8,5

Screen Rant - 8

Gaming Nexus - 8

NME - 8

God is a Geek - 8

GamingTrend - 8

Twinfinite - 8

Digitally Downloaded - 8

GameSpew - 8

App Trigger - 8

PlaySense - 7,5

Destructoid - 7

OCGamesN - 7

TheSixthAxis - 7

Noisy Pixel - 7

The Loadout - 7

Gamers Heroes - 6,5

EGM - 6

Digital Trends - 6

Cultured Vultures - 5,5

PC Gamer - 5

IGN - 5

GamesRadar+ - 5

Metro GameCentral - 4

Abbiamo provato Vampire: The Masquerade - Swansong alcune settimane fa e ci ha restituito la sensazione di un prodotto ben scritto e fedele al materiale originale, ma al contempo deludente sotto il profilo delle meccaniche RPG e del comparto tecnico.

Evidentemente l'esperienza confezionata da Big Bad Wolf non ha messo d'accordo tutti e lo si evince proprio dai voti, che passano dal 9 di Wccftech e dall'8,5 di Game Informer ai 5 di IGN, PC Gamer e GamesRadar+, nonché al clamoroso 4 di Metro GameCentral.

Non rimane che attendere anche la nostra recensione, in arrivo a breve: Swansong ci avrà convinto oppure no?