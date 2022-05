ACER Predator Triton 300 SE: serie aggiornata e nuovo modello da 16 pollici con schermo da 240 Hz

La serie ACER Predator Triton 300 SE, la variante con chassis sottile della celebre serie ACER, si aggiorna come da copione con gli ultimi processori Intel Core di dodicesima generazione. Più potenza bruta, quindi, da affiancare alle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Ti Laptop e da abbinare, volendo il massimo, all'opzione OLED con rapporto 16:10 con tutti i vantaggi del caso in termini di neri assoluti e fedeltà del colore. Il tutto in 14 pollici di diagonale. Ma c'è anche un nuovo modello da 16 pollici che manca dell'opzione OLED ma si gioca la sua partita sul framerate. Monta infatti un pannello IPS, sempre con formato 16:10, che può arrivare fino a 240 Hz di refresh. Punta quindi esplicitamente al gaming e meno all'ambito creator, cosa evidente anche dalle specifiche. Mentre modello da 14 pollici può arrivare a montare un Intel Core i9 di dodicesima generazione, garantendo una potenza da worsktation mobile, il modello più grande si ferma ai processori Intel Core i5 e Core i7. Di contro, però, può montare GPU di fascia superiore. Comuni invece le ottimizzazioni per la dissipazione che includono le nuove ventole AeroBlade 3D di quinta generazione, ancora più sottili, e l'utilizzo di pasta termica a metallo liquido.

ACER Predator Triton 300 SE OLED 14 pollici ACER Predator Triton 300 SE OLED punta su sul processore e sull'opzione per lo schermo OLED da cui prende il nome Come anticipato, l'ACER Predator Triton 300 SE OLED deve il suo nome alla presenza di un'opzione OLED con refresh 90 Hz per lo schermo da 14 pollici, più adatta ai creator che ai giocatori competitivi. Ma non è un caso che sia presente solo su questo modello che, lato GPU, si ferma alla NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop, presumibilmente anche per questioni di raffreddamento vista la possibilità di arrivare a montare i calienti processori Intel Core i9 di dodicesima generazione. Scheda tecnica ACER Predator Helios 300 SpatialLabs Edition CPU: fino a Intel Core i9-12000

fino a Intel Core i9-12000 GPU: fino a NVIDIA GeForce RTX 3060

fino a NVIDIA GeForce RTX 3060 Schermo opzione OLED: diagonale 14" risoluzione WQXGA+ (2880 X 1800) formato 16:10 refresh 90 Hz tempo di risposta 1 ms gamma DCI-P3 100% Switch Mux

Memoria RAM: fino a 32 GB LPDDR5 5200 MHz

fino a 32 GB LPDDR5 5200 MHz Storage: SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB

SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB Connettività wireless: Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.2

Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, Bluetooth 5.2 Porte:

2x USB-C 3.2 Gen 2 (1x always-on)



Thunderbolt 4



HDMI 2.1



Jack audio combo 3.5 mm

Audio: DTS:X ULTRA

DTS:X ULTRA Webcam: si

si Batteria: 76 Wh

76 Wh Prezzo: a partire da 1499 euro

a partire da 1499 euro Disponibilità: giugno/luglio