Offerte eBay: Nintendo Switch OLED a prezzo minimo, grazie a questo codice sconto

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto sulla console Nintendo Switch OLED. Il prezzo finale è di 297.41€, se si usa lo sconto concesso dal codice MENO15EDAYS. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

Ricordiamo che il codice sconto MENO15DAYS può essere usato entro il 29 maggio 2022. Il numero di utilizzi è di due per ogni account. Ogni utilizzo concede uno sconto del 15%, per un massimo di 100€ a utilizzo. Il prezzo pieno per un Nintendo Switch OLED è 349.90€. La console è di rado in offerta e questo sconto speciale concesso da eBay è ottimo se si stava considerando l'acquisto: sarà difficile trovare la console, non usata, a un prezzo inferiore a questo in questo periodo. Inoltre, il venditore in questo caso è monclick-italia, con il 97.3% di feedback positivi. È un venditore noto e affidabile, che permette anche di restituire il prodotto e ottenere il rimborso, pagando solo le spese di spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Nintendo Switch OLED è la versione più recente della console di Nintendo. Propone un nuovo schermo OLED, che rende il gioco in portabilità ancora più soddisfacente. La base, inoltre, permette la connessione LAN, a differenza degli altri modelli che possono usare solo la connessione wi-fi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Nintendo Switch OLED

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.