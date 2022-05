PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 con la promo Rimasterizzazioni & Retrò

Dalle foreste buie di Alan Wake Remastered alle orde di zombie di Resident Evil 3 , dall'azione spettacolare e frenetica di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle ai combattimenti fumettosi e colorati di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition , ecco gli affari da non perdere questa settimana.

Poi però sua moglie viene misteriosamente rapita e lo scrittore comincia a esplorare i dintorni di Bright Falls per trovarla, sulle tracce di un individuo che sostiene di aver catturato Alice e di volere in cambio il "suo" manoscritto, l'opera a cui il protagonista dell'avventura sta lavorando... o che ha già completato? Per scoprire come stanno le cose dovremo arrivare al termine di una campagna che alterna spavento e azione.

Sembra infatti che un' antica forza malvagia abbia preso il controllo della cittadina e dei suoi abitanti, rivelandosi nottetempo insieme al buio e trasformando persone inconsapevoli in letali marionette ricoperte da una corazza di ombra: l'unico modo per fenderla è proiettarle contro un potente fascio di luce, come Alan scopre a sue spese in quello che sembrava essere soltanto un incubo.

Disponibile in offerta al prezzo più basso di sempre, Alan Wake Remastered (PS5 e PS4, 20,09€ anziché 29,99) segna il ritorno dell'action shooter a tinte horror di Remedy Entertainment: la storia di uno scrittore in crisi, Alan Wake appunto, che raggiunge l'amena località di Bright Falls con la moglie Alice in cerca di relax e ispirazione, ma ci trova solo dolore e paura.

Anche Resident Evil 3 (PS4, 15,99€ anziché 39,99) non è mai stato disponibile a una cifra più bassa: un'ottima occasione per recuperare questo controverso remake del survival horror sviluppato da Capcom, che parte dannatamente bene con una sequenza di grandissimo impatto, mettendo in scena la stessa qualità del rifacimento del secondo capitolo, ma poi si perde un po' per strada.

La raccolta rimasterizzata Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (PS4, 15,99€ anziché 39,99) non è mai stata così conveniente! È dunque il momento giusto per recuperare questi due gioielli action targati PlatinumGames , sostanzialmente diversi nelle atmosfere e nelle intenzioni ma ugualmente godibili grazie a un sistema di combattimento fluido, preciso e altamente spettacolare.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition

Scott Pilgrim Vs. the World: The Game Complete Edition, il nostro personaggio alle prese con due avversari

A oltre dieci anni dalla pubblicazione del tie-in originale su PS3 e Xbox 360, Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition (PS4, 4,94€ anziché 14,99) viene via davvero per pochi spiccioli grazie alla promozione Rimasterizzazioni & Retrò, e sarebbe dunque un delitto non approfittarne. Tratto dal celebre fumetto di Bryan Lee O'Malley, il picchiaduro a scorrimento di Tribute Games ha infatti ancora tanto da dire.

Caratterizzato da una gradevolissima grafica in pixel art che riprende lo stile dei giochi a 16 bit, da una colonna sonora chiptune davvero coinvolgente e da un gameplay dai tratti insospettabilmente hardcore, il gioco può essere affrontato da soli o in cooperativa online per il massimo divertimento: per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition.