Lost Soul Aside è ancora vivo, l'action RPG esclusiva PlayStation è in sviluppo

Lost Soul Aside sembra sia ancora vivo, nonostante non si abbiano più informazioni da tempo su questo promettente action RPG in esclusiva console su PlayStation, sembra che lo sviluppatore stia continuando i lavori sul progetto, secondo quanto riferito in una nuova intervista.

Il gioco è un progetto che è stato portato avanti inizialmente da un solo sviluppatore, Yang Bing, successivamente poi supportato da un team sempre di piccole dimensioni ma comunque più strutturato.

Lost Soul Aside ha attirato l'attenzione di molti negli ultimi anni, per il suo design ispirato a Final Fantasy e il gameplay particolarmente veloce e action, con una notevole pulizia grafica dimostrata dai primi materiali diffusi.

Entrato all'interno del programma China Hero Project, è diventato un progetto co-finanziato da Sony PlayStation, cosa che dovrebbe garantire un arrivo in esclusiva su PS4 e PS5, anche se le informazioni sull'uscita scarseggiano. Bing è stato però protagonista di una recente intervista nel quale ha riferito qualcosa sul gioco e soprattutto ha fatto sapere che i lavori proseguono.



"Lost Soul Aside è il gioco a cui stiamo attualmente lavorando per il China Hero Project. A causa di questo, sono stato messo in contatto con Sony Interactive Entertainment e alcuni giocatori", ha spiegato l'autore del gioco. "Lost Soul Aside è tutto basato su un'esperienza action RPG veloce e fluida per i giocatori, come abbiamo mostrato attraverso i video precedenti".

Insomma, nessuna novità concreta sullo stato del gioco, ma se non altro sembra esserci la conferma che i lavori stanno proseguendo. Non è molto, considerando che si parla del gioco da ormai 6 anni: le prime informazioni risalgono infatti al 2016, con 18 minuti di gameplay che sono emersi in video l'anno scorso, ma a parte questo per il resto è ancora un fitto mistero.