The Witcher, il cosplay di Saskia l'Ammazzadraghi da Lada Lyumos è spettacolare

Lada Lyumos ha dedicato il suo ultimo cosplay a Saskia l'Ammazzadraghi, uno dei personaggi principali di The Witcher 2: Assassins of Kings nonché possibile interesse sentimentale per Geralt di Rivia.

Il set è composto da tre foto, una più spettacolare dell'altra: vediamo Saskia di fronte con venature di fuoco, nel mezzo di una battaglia con una grossa spada e con due enormi ali da drago sulla schiena.

Ricorderete senz'altro che a marzo CD Projekt RED ha annunciato un nuovo gioco di The Witcher mosso dall'Unreal Engine 5, e Lada ha voluto ringraziare il team polacco perché le consentirà di passare ancora un po' di tempo in compagnia di Geralt.

Nel frattempo, The Witcher 3: Wild Hunt ha totalizzato vendite per oltre 40 milioni di copie e la serie per 65 milioni: il franchise gode davvero di ottima salute.