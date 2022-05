HP Spectre x360: i nuovi laptop convertibili con processori Intel Core di 12ma generazione

HP ha presentato oggi i nuovi modelli dei PC portatili convertibili HP Spectre x360 13.5 e HP Spectre x360 16 caratterizzati dai processori Intel Core di dodicesima generazione pensati per la produttività e la creazione di contenuti.

Iniziamo dall'HP Spectre x360 13.5 che monta una configurazione Intel Core 12a gen serie U (fino a i7), con grafica integrata Intel Xe. Troviamo inoltre 32 GB di RAM LPDDR4x a 4266MhZ e memoria di archiviazione fino a 2 TB con SSD PCIe 4.0. Per quanto riguarda lo schermo le opzioni sono un pannello OLED 3K:2K (3000 x 2000 pixel) da 500 nit in HDR e copertura DCI-P3 del 100% oppure un display IPS Full HD fino a 1.000 nit.

Non manca poi una webcam da 5 megapixel IR mentre lato connettività troviamo 2 porte Thunderbolt 4, una porta SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, microSD, jack audio combo. Il peso del portatile è di 1,37 Kg, mentre la batteria è da 66 Whr con ricarica a 65 Watt, con circa 45 minuti necessari per caricarla del 50%. HP Spectre X360 13.5 è disponibile da oggi negli USA a partire da 1.249,99 dollari.

HP Spectre x360 16

HP Spectre x360 16 invece è pensato maggiormente per i content creator, con un display più grande e con maggiore risoluzione del precedente modello, nonché processori Intel Core 12a abbinati a grafica dedicata Intel Arc A370M, con fino a 32GB di RAM DDR4 e storage PCI-E 4.0 fino a 2TB. Per quanto riguarda lo schermo, troviamo un pannello OLED UHD+ con HDR 500 e copertura del 100% DCI-P3 oppure un display IPS 3K+ (3.072 x 1920p), in entrambi i casi 16:10.

Lato connettività e webcam troviamo le stesse caratteristiche del modello da 13.5 pollici, mentre aumenta il peso, circa 2K, e la batteria è da 83 Wh con ricarica fino a 135 Watt. HP Spectre x360 è disponibile a partire da 1.649,99 dollari.