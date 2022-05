Offerte eBay: Xbox Series S a prezzo bassissimo grazie al codice sconto dei Fresh Sales edays

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series S a poco meno di 238€, grazie agli sconti dei Fresh Sales edays, usando il coupon del 15% "MENO15EDAYS". Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

Ricordiamo che lo sconto del 15% del coupon può essere usato due volte per ogni account e permette di ottenere un massimo di 100€ di sconto per ogni acquisto (per un totale di 200€, quindi). Xbox Series S raggiunge quindi il prezzo più basso di sempre grazie a questa offerta di eBay. Il venditore è eshopping.srl, che ha un feedback positivo del 99.5%. Questo venditore è catalogato come affidabile e con spedizioni veloci. Inoltre, potete restituire la console entro 14 giorni, pagando solo la spedizione. Il pagamento è possibile come sempre con PayPal, G Pay, Visa, Mastercard o American Express. Sono già state vendute 422 console al momento della scrittura di questa notizia e centinai di persone stanno osservando il prodotto. Se vi interessa, è un buon momento per entrare nella current gen di Microsoft a un prezzo bassissimo.

Xbox Series S permette di giocare a tutti i giochi Xbox One e Xbox Series, in formato digitale. Non c'è il lettore ottico. Inoltre, supporta una selezione di giochi digitali Xbox 360 e Xbox. Si tratta di una console perfetta da associare a Xbox Game Pass, per accedere a basso prezzo a un enorme catalogo di giochi in continua espansione. Con l'acquisto è ovviamente compreso il controller, un cavo USB-C per la ricarica e il cavo HDMI.

Xbox Series S

