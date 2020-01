Europa Universalis 4 in super offerta su Humble Bundle

Europa Universalis 4 è protagonista di un'offerta molto interessante su Humble Bundle, che consente di acquistare, come da tradizione, il gioco con un prezzo a piacere ma con la possibilità di accedere dunque a uno sconto molto consistente, in particolare se si prende in considerazione il pacchetto completo di tutti i DLC che arriva a 266 dollari di valore.



Lo schema è il solito di Humble Bundle: è possibile pagare un prezzo a piacere a partire da una base minima, con diversi tier di prezzo minimo corrispondenti a diversi contenuti. A partire da un dollaro (90 centesimi) è possibile acquistare il gioco base Europa Universalis IV e poi Art of War, Res Publica, Wealth of Nations, American Dream, Pre-Order Pack e Digital Extreme Edition Upgrade Pack.



A partire da 9,63 dollari (circa 8,73 euro) si aggiungono Rights of Man, Mare Nostrum, The Cossacks, Common Sense e El Dorado. Infine, il pacchetto massimo parte da 17 dollari (15,40 euro) e comprende ulteriori contenuti arrivando a un valore commerciale di ben 266 dollari.



Con quest'ultimo tier si aggiungono a quanto riportato sopra anche le varie espansioni ed Immersion Pack come Golden Century, Dharma, Rule Britannia, Cradle of Civilization, Third Rome e Mandate of Heaven.