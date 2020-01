TIM Ricarica Automatica, ultimo giorno per ottenere 10GB gratis al mese

Oggi, domenica 26 gennaio 2020, è l'ultimo giorno utile per aderire ad un'interessantissima offerta dell'operatore storico italiano TIM. Attivando il servizio Ricarica Automatica, infatti, sarà possibile ottenere 10 GIGA di internet al mese invece di 5, per un anno intero.

Il servizio Ricarica Automatica di TIM è disponibile per tutti i clienti dell'operatore con un'offerta mensile di importo pari o superiore ai 2 euro: se attivata, gratuitamente, garantisce l'accesso a 10 GIGA di internet ogni mese per un anno intero. Ricarica Automatica, in sé, permette di ricaricare il credito residuo quando un cliente ne ha bisogno, tramite carta di credito, Tim Pay o conto corrente.

Attivando TIM Ricarica Automatica si ottengono 5 GIGA al mese per un anno, ma attivandola entro le 23:59 di oggi 26 gennaio 2020 ne otterrete 10, alle identiche condizioni. Prima di salutarci ricordiamo che nell'ultimo periodo l'AGCOM ci sta dando dentro con multe milionarie a tutti i principali operatori storici italiani.