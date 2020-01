Super Smash Bros. Ultimate, la seconda edizione dell'europeo

Nintendo da alcuni anni ha radicalmente cambiato la propria politica riguardo i tornei competitivi. Da un blocco assoluto, vigente in epoca Wii, si è passati a una fase di apertura e, addirittura, di slanciato supporto. Anche per questo giunge strana la notizia che, almeno in Giappone, l'azienda non metterà in palio denaro per il torneo di Super Smash Bros. Ultimate all'EVO nipponico: molto probabilmente la regolamentazione, in particolare quella riguardante la redistribuzione delle somme di denaro, è diversa rispetto all'Occidente. Anche quest'anno in Europa infatti si terrà la Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup, che coinvolgerà undici paesi, e che l'anno scorso (in Italia) ha visto trionfare i Cacciatori di Premi, una squadra formata da Giulio Centrone (G-Danzee), Carmine Lombardi (Fake) e Simone De Paola (Sim-Max).

Tre giocatori nostrani che, nonostante il tabellone sfavorevole (con Francia e Germania), hanno messo in luce le loro grandi capacità. Non sappiamo se quest'anno si ripresenteranno assieme ai nastri di partenza, in ogni caso speriamo che la squadra che rappresenterà l'Italia sarà in grado di eguagliarli e, perché no, superarli. L'anno scorso la sola fase a eliminazione, comprendente decine di partecipanti, ha raggiunto i quarantamila spettatori unici, con tanto di commento per spiegare al pubblico le azioni più complesse. Del resto, per quanto Super Smash Bros. Ultimate sia spettacolare a vedersi, non tutte le mosse hanno lo stesso grado di difficoltà e comprensibilità.



Era inevitabile quindi che Nintendo Italia ripetesse l'evento, con la speranza di poter aumentare gli ottimi numeri fatti registrare nell'edizione passata.