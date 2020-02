GTA 5 in realtà virtuale su PC grazie a una mod per Oculus Rift e SteamVR

GTA 5 può essere giocato in realtà virtuale su PC grazie a una mod realizzata da tale LukeRossoo, che sembra implementare tale feature senza problemi di sorta, per la prima volta.



Compatibile con Oculus Rift e SteamVR, la mod di Grand Theft Auto V effettua il passaggio in VR costante, in tutte le situazioni di gioco, basandosi ovviamente sulla visuale in prima persona del titolo Rockstar Games.



Il pacchetto è disponibile già da un po' (in calce trovate una prima prova realizzata dallo youtuber Nathie), ma è stato aggiornato di recente con una serie di miglioramenti e funzionalità extra al fine di garantire la migliore esperienza possibile.