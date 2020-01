Pokémon GO: come ottenere tutti i nuovi Pokémon di Unima in un'immagine

Nuovi Pokémon di Unima sono ufficialmente arrivati su Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs per smartphone android e dispositivi iOS. Con questa rapida guida, vi spieghiamo come ottenerli facilmente e rapidamente.

Come sempre, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno rilasciato i nuovi Pokémon della Quinta Generazione di Unima in modo quantomeno variegato: non tutti sono ottenibili nello stesso modo. Un gran numero di nuovi esemplari sarà ottenibile allo stato selvatico, altri Pokémon nasceranno solo dalle uova (è questo il caso di Axew, ad esempio), e si aggiungono altri sei protagonisti al gruppo dei Pokémon Regionali. Ci vorrà un tempo per registrarli tutti nel PokéDex.

L'immagine qui di seguito riportata mostra come ottenere tutti i nuovi Pokémon della Quinta Generazione di Unima: è stata realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia. Per qualsiasi altro dubbio o domanda potete utilizzare il campo commenti di questo articolo.