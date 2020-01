Minecraft, un livello inutile ha richiesto tantissimo lavoro

Un utente Reddit, un certo mrHugster, si è divertito a creare un livello completamente inutile per Minecraft, ma in realtà molto complesso, che gli ha portato via tanto tempo e lavoro. A definirlo inutile è stato l'autore stesso, che ha chiamato la sua opera 'Useless Box'.



Sostanzialmente ciò che il giocatore vede avviando il livello è una stanza con dentro una leva e un cartello con scritto sopra 'Useless Box'. Tirata la leva, dal soffitto scende una scatola blu che viene spinta verso la leva rompendola, quindi la scatola sparisce. Questo è tutto. Eccitante?



La parte migliore del livello non è ci che accade nella stanza. Per scoprila bisogna guardarla da fuori. Sostanzialmente ci troviamo di fronte a un complicatissimo meccanismo basato su dei pistoni, davvero difficile da replicare. Comunque sia chi siamo noi per giudicare come mrHugster impiega il suo tempo con Minecraft?