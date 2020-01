Nintendo Switch più giochi di PS4 e Xbox One messe insieme nel 2019

Nel 2019 Nintendo Switch ha avuto più giochi di PS4 e Xbox One messe insieme. A dirlo è stato Mat Piscatella di NPD Group, che ha fornito anche dei numeri che dimostrano in modo incontrovertibile la fondatezza di questa affermazione, ottenuti tramite lo strumento di analisi GamePulse.



Nel corso dello scorso anno sono stati lanciati 1.480 giochi su Nintendo Switch, mentre sommando quelli per PS4 e Xbox One se ne ottengono 400 di meno. Ovviamente il motivo principale di tanto interesse verso la console di Nintendo è il suo successo, ma anche la nuova politica di supporto agli indie della compagnia.



Piscatella ha comparato anche il numero dei giochi lanciati su Nintendo Switch nei suoi primi tre anni di vita con i lanci dei primi tre anni di Nintendo Wii, altra console di grande successo, scoprendo che ogni anno per Switch sono stati lanciati il doppio dei giochi che furono lanciati per Wii. Insomma, la mancanza di giochi sofferta da Wii U è solo un lontano ricordo e non riguarda minimamente la nuova console ibrida. Naturalmente bisogna considerare le differenze del mercato attuale con quello del Wii, meno indie centrico e molto meno vincolato al digitale.

More on Switch New Release counts... 2019 was such a remarkable year for many reasons, one of them being just how many games came to Switch. Here's a comparison of the 1st 3 calendar years of Switch to the 1st 3 calendar years of Wii. Check a pic.twitter.com/AIPcivylRv