PES 2020, il data pack 4.0 aggiunge Ibrahimovic, Pirlo, Haaland e Rooney: ecco il trailer

Il data pack 4.0 di eFootball PES 2020 ha aggiunto campioni del calibro di Ibrahimovic , Pirlo, Bergomi, Haaland e Rooney al gioco di Konami. Il Data Pack 4.0 di eFootball PES 2020 è disponibile ora gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM. Questo nuovo DLC aggiorna i visi di oltre 50 giocatori tra cui quelli delle giovani promesse Erling Haaland, Dean Henderson e Wesley Moraes e di campioni affermati come Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimović. Il Data Pack 4.0 include anche nuovi contenuti aggiornati del Campeonato Brasileiro Série A e della TOYOTA Thai League, così come le nuove divise di gioco aggiornate del Campionato Brasiliano. Il nuovo Data Pack 4.0 di eFootball PES 2020 introduce anche nuovi Giocatori Leggenda per myClub, disponibili entro le prossime due settimane nelle campagne in-game:

L'aggiornamento include anche gli scarpini e i palloni ufficiali della Ligue 1 Conforama e della 3F Superliga per un totale di 15 nuovi scarpini da calcio di adidas (Copa 20+ Mutator Pack, Nemeziz 20+ Mutator Pack, Predator 20+ Mutator Pack, X 19+ Mutator Pack), Nike (MERCURIAL SUPERFLY VII RED/BLACK, MERCURIAL SUPERFLY VII MULTI, PHANTOM VENOM, PHANTOM VSN 2, TIEMPO LEGEND VIII), New Balance (FURON v6, TEKELA v2), PUMA (Future 5.1 NETFIT, Puma ONE 20.1) e Umbro (MEDUSAE 3, VELOCITA 5) - ognuno di questi modelli è la replica digitale perfetta della controparte reale.



All'interno del Data Pack 4.0 sono inclusi anche le divise da gioco esclusive dei Pacchetti Squadre Partner precedentemente rilasciati a dicembre. Questi contenuti a pagamento aggiungono squadre preimpostate per myClub con i più recenti giocatori, l'allenatore, le tattiche di gioco e il tema dedicato alla squadra prescelta. I sette Pacchetti Squadre Partner sono disponibili a 4,99€ cadauno per PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM.



L'aggiornamento di oggi include, infine, diverse correzioni al gameplay sulla base delle segnalazioni fatte dai videogiocatori tramite la pagina Facebook ufficiale degli sviluppatori di PES.



eFootball PES 2020 è uno dei giochi ufficiali della eSerie A TIM.