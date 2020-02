Google Chrome, rimosse 500 estensioni nocive: rubavano i dati degli utenti

Sapevate che su Google Chrome erano presenti almeno 500 estensioni nocive? Gli utenti su PC Windows potevano installarle senza alcun sospetto per personalizzare il proprio browser web, poi queste ultime iniziavano a portare a termine i loro loschi (ed illegali) scopi.

Il team Duo Security di Cisco e quello di Google hanno collaborato, rimuovendo così 500 estensioni nocive da Google Chrome, che nel momento in cui scriviamo non sono più disponibili. Il problema è che sono state già installate 1,7 milioni di volte, quindi non è ancora stato reso noto il numero completo di dispositivi "infettati" nell'ultimo anno (erano attive già nel 2019). Queste estensioni potevano agire in vari modi: per esempio inserendo pubblicità malevole e specifiche all'interno del browser web, oppure effettuando redirect verso pagine web legate ai malintenzionati.

Più preoccupante il furto di dati degli utenti: le estensioni effettuavano l'upload di alcune informazioni e file personali, situazione che andrà analizzata per bene da parte di Google in un secondo momento. Per fortuna questa storia, almeno per il momento, si è conclusa. Adesso tocca ai malware su Google Play Store, probabilmente.