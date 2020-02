PSN ha guidato la crescita di PlayStation per tutta la generazione

L'analista Daniel Ahmad ha pubblicato su Twitter un interessante analisi, supportata da grafici, che dimostra come sia stato il PSN a guidare i ricavi e la crescita di PlayStation per l'intera generazione, non la vendita dell'hardware. C'è da specificare che l'alto numero di PS4 vendute è stato la porta d'accesso al PSN per milioni di utenti, ma la maggior parte dei ricavi sono arrivati comunque dal mercato digitale. Com'è risaputo l'hardware ha dei margini di profitto estremamente bassi.



Ahmad: "La storia di maggior successo di PlayStation in questa generazione sono stati i servizi online (PSN). I giochi completi digitali + Add On + PlayStation Plus + PS Now sono stati la chiave della sua crescita dal lancio di PS4. Servizi (PS+ / PS Now = ~25% del totale dei ricavi del PSN nel 2019."



Il grafico relativo alla crescita dei ricavi del PSN pubblicato da Ahmad è davvero impressionante e rende perfettamente l'idea della rivoluzione avvenuta negli ultimi anni nel mondo dei videogiochi, parlando di distribuzione e vendita.



Ahmad ha proseguito la sua analisi riportando un dato già noto (diramato da Sony durante il suo recente resoconto finanziario): il PSN ha prodotto ben il 66% dei ricavi di PlayStation nel 2019. I ricavi digitali del 2019 sono otto volte più grandi di quelli del 2013. Secondo lui è proprio questa crescita esponenziale del PSN e dei servizi correlati ad aver definitivamente rotto i cicli delle console come li conoscevamo, non tanto il lancio di hardware di mezza generazione.

Network services = 66% of total PlayStation revenue in 2019.



2019 Network services revenue declined due to lower spend on digital games software & add on content (e.g. Fortnite), partially offset by increased services (PS+/PS Now) spend.



2019 revenue = 8x higher than 2013. pic.twitter.com/KUacM6jlPV — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 14, 2020