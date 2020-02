The Last of Us 2 ridefinirà i tripla A, secondo Naughty Dog

The Last of Us 2 ridefinirà i tripla A nel 2020, almeno stando a quanto dice Anthony Newman di Naughty Dog, uno dei director del gioco. Newman non ha elaborato ulteriormente la sua affermazione, quindi non sappiamo in che senso avverrà questa ridefinizione.



In realtà non è difficile intuire il senso della frase avendo visto un po' dei materiali di The Last of Us 2 rilasciati finora, che ci raccontano di un gioco capace di far salire l'asticella di ogni aspetto produttivo del medium videoludico, soprattutto dal punto di vista tecnico. Del resto le meccaniche di gioco sono tutte da verificare, quindi conviene attendere il 29 maggio 2020, il giorno di pubblicazione di The Last of Us 2, per capire se Newman ha ragione oppure no.



Comunque sia l'affermazione di Newman ha raccolto moltissimi consensi nella comunità PlayStation, che già di suo stava aspettando con grande trepidazione The Last of Us 2. Probabilmente per molti è il gioco più atteso dell'intera generazione, quindi non stupiscono certe reazioni.



Proprio recentemente sono uscite nuove informazioni su The Last of Us 2. Ad esempio sappiamo dell'esistenza di una nuova statuetta di Ellie per collezionisti e sappiamo anche che Sony porterà una demo giocabile al PAX East 2020. Se vi interessa, c'è anche un nuovo tema dinamico gratuito per PS4 da scaricare.

we bout to redefine triple-a in 2020 ¯\_(ツ)_/¯ — Anthony Newman (@BadData_) February 14, 2020