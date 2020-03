Marvel Future Revolution, due nuovi trailer presentano eroi e villain

Marvel Future Revolution torna a mostrarsi in video con due nuovi trailer che presentano alcuni degli eroi e dei villain che troveremo nel gioco.



Annunciato al PAX East 2020, Marvel Future Revolution ci metterà al comando di personaggi come Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel e Captain America all'interno di una corposa campagna.



Quali saranno i nemici che dovremo affrontare? Nel video vediamo Red Skull, Baron Mordo, MODOK e Red Goblin, ma come detto si tratta solo di alcuni dei villain presenti nel promettente action RPG open world per i dispositivi iOS e Android.



Netmarble ha lanciato il sito ufficiale del gioco e la relativa newsletter, ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale, che tuttavia immaginiamo verrà collocata entro la fine dell'anno: le tempistiche dei mobile game sono generalmente più rapide rispetto ai giochi per PC e console.