Capcom Home Arcade su Amazon in offerta al prezzo di 149,99 euro

Capcom Home Arcade è in offerta su Amazon al prezzo di 149,99 euro anziché 229,99: un taglio notevole per la retroconsole della casa giapponese. Occhio, però: si tratta di una promozione a tempo!



Disponibile nei negozi dallo scorso 25 ottobre, Capcom Home Arcade vanta un'estetica senz'altro particolare, che riproduce il logo dell'azienda nipponica per farne la base di due postazioni da gioco con joystick e pulsantiera arcade di alta qualità.



La console include i seguenti giochi preinstallati:



1944

Alien VS Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots

Darkstalkers

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls'n Ghosts

Gigawing

Mega Man: The Power Battle

Progear

Stret Fighter II Hyper Fighting

Strider

Super Puzzle Fighter II Turbo