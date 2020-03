PS Plus, i giochi PS4 gratis di marzo 2020 disponibili da oggi

I giochi gratis di PS Plus di marzo 2020 sono disponibili da oggi, lo ricordiamo ora sebbene si sia giunti ormai quasi alla fine della giornata e forse molti di voi abbiano già provveduto al download dei due titoli in questione.



Ricordiamo che si tratta di due giochi per PS4, entrambi scaricabili gratuitamente da chi è abbonato al servizio PlayStation Plus, che consente il multiplayer online e l'accesso a iniziative aggiuntive come sconti speciali e ovviamente i giochi gratis mensili. Riportiamo qua sotto i due titoli disponibili per marzo 2020 con il corrispondente link al PS Store per il download: