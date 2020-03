Google Play Store consente di donare soldi alla lotta contro il Coronavirus

Con l'espandersi dell'epidemia da Coronavirus si stanno attivando anche i consueti canali di supporto benefico da parte delle varie piattaforme tecnologiche, come la possibilità di donare soldi, attraverso Google Play Store, alla lotta contro il virus.



Non è ancora precisamente chiaro come vengano impiegati questi soldi, ma i fondi vanno al Center for Disaster Philanthropy, un'organizzazione che sta assistendo vari centri nel trattamento dei malati. In ogni caso, non sembra che la questione riguardi direttamente l'Italia ma riportiamo la notizia perché questo potrebbe essere solo l'inizio di un'iniziativa più estesa e magari riguardante anche i paesi europei.



In pratica, attraverso il banner presente sul Google Play Store è possibile effettuare donazioni che possono andare dai 5 dollari fino a 100 a questa organizzazione, con la certezza che i contributi vadano al 100% all'iniziativa nonprofit, dunque la questione dovrebbe essere sicura.



Siamo ovviamente in attesa di vedere simili iniziative su piattaforme così popolari anche per quanto riguarda il territorio italiano, che al momento si sta trovando ad affrontare la crisi Coronavirus in maniera molto diretta. Per quanto riguarda iniziative locali, c'è da registrare l'ottima maratona per la raccolta fondi da parte di Pow3r, Homyatol e Paolo Cannone.