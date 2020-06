PS5, DualSense e accessori ufficiali si mostrano in immagini e trailer

Con PS5 sono stati presentati anche i vari accessori ufficiali della console Sony, oltre ovviamente al DualSense che è tornato a mostrarsi con un trailer di presentazione, insieme a una bella carrellata di immagini.

Dopo aver visto il particolare design della console, vediamo dunque come questo si associa anche alla sua linea di accessori ufficiali, che ovviamente riprendono colorazione e stile di PS5, presentando una gamma molto interessante di dispositivi per la fruizione dei giochi sulla console next gen Sony.

Il DualSense ovviamente lo conosciamo ormai molto bene tutti: si tratta del nuovo controller che propone diverse innovazioni rispetto alla base ormai ben rodata del DualShock 4, con una disposizione simile dei controlli ma con l'aggiunta del feedback aptico e dei grilletti adattivi, lo vediamo mostrarsi nuovamente in un trailer pubblicato per la presentazione.

La nuova HD Camera è composta da due videocamere da 1080p ed è studiata per effettuare le riprese nel corso degli streaming di gameplay, ormai diventati uno standard per la console e dunque previsti per PS5. Tuttavia, sebbene la questione non sia stata ancora approfondita, è assai probabile che la nuova videocamera venga utilizzata anche in corrispondenza con il visore PlayStation VR, forse anche con qualche funzionalità migliorata.

Le cuffie sono le nuove Pulse 3D wireless, costruite per sfruttare al meglio le potenzialità dell'audio 3D fornito dal Tempest Engine di PS5, dotate anche di un microfono con cancellazione del rumore e caratterizzate anche queste da un design in linea con PS5.

Presente anche un Media Remote, ovvero un telecomando ufficiale che consente di utilizzare le funzionalità multimediali di PS5 senza dover ricorrere al controller, con una soluzione particolarmente pratica, maneggevole ed elegante. Infine, vediamo anche la DualSense Charging Station, ovvero la stazione di ricarica che consente di ricaricare due controller DualSense contemporaneamente, appoggiandoli sopra gli incavi della particolare struttura.