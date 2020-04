Migliori monitor da gioco - Aprile 2020

Per la nostra selezione dei migliori monitor per fascia di prezzo ideali per il gaming ci siamo concentrati sul rapporto tra spesa e qualità, pur guardando a diverse risoluzioni, tipologie e tecnologie, spesso differenziate da una resa a schermo sensibilmente diversa. Da non dimenticare poi frequenza, fondamentale a seconda del tipo di giochi preferito, e luminosità, oltre ovviamente alla fedeltà del colore, importante per un'immagine vibrante e ancor più importante per chi oltre a giocare utilizza il proprio PC per editing video, programmi grafici o visione di video e film.

Le variabili nella scelta di un monitor da gioco

Il fattore principale nella scelta di un monitor è sempre il prezzo che siamo disposti a pagare o ci possiamo permettere, ma ci sono altri fattori soggettivi come disponibilità di spazio, gusti personali e preferenze di marchio. Una volta stabiliti questi parametri ci troviamo di fronte a diverse possibilità che variano per tecnologia di sincronizzazione, tempi di risposta e risoluzione, da valutare anche in base alla combinazione tra la propria GPU e il framerate che vogliamo raggiungere. Questo a meno di non voler puntare a una risoluzione più elevata per garantire maggiore longevità al nostro acquisto. Da non scordare poi il tasso di curvatura, da mettere in relazione anche al formato del monitor visto che con 21:9 l'effetto avvolgimento è potenzialmente superiore, e altre caratteristiche che sono spesso legate a doppio filo alla tecnologia del monitor. Generalmente infatti gli IPS puntano sulla fedeltà del colore, i pannelli garantiscono tempi di risposta minimi e i VA un contrasto decisamente marcato.

Va detto che ci sono pannelli IPS con una copertura dello spazio di colore deludente, ci sono pannelli VA con una buona fedeltà del colore e TN dall'immagine vibrante, mentre l'evoluzione delle varie tecnologie livella prezzi e altri fattori portandoci a una selezione che guarda più che altro alla qualità complessiva e alle funzionalità. Parliamo quindi di G-Sync e FreeSync, di filtri, di robustezza, dell'input lag effettivo e della frequenza che, fondamentale per chi gioca con eSport e titoli frenetici, garantisce vantaggi a tutto tondo. Basti pensare che in un MOBA si notano persino i 360Hz del nuovo ROG Swift, evidenti nella limpidezza delle immagini in movimento e nella leggibilità delle scritte. In generale, comunque, è sufficiente superare quota 100Hz per godere di vantaggi tangibili, rispetto ovviamente ai 60Hz, in titoli di corse, sparatutto in prima persona e giochi d'azione in generale.