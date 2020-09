Demon's Souls: su PS5 i caricamenti sono immediati

L'insider Shinobi ha pubblicato una GIF in cui mette a confronto un momento specifico di Demon's Souls su PS5 e PS3, facendo notare come i caricamenti della versione next-gen siano di fatto immediati e impercettibili.

Lo stesso momento di gioco su PS3 richiede più di 10 secondi di caricamento (quasi 11 in realtà), con tanto di schermata di transizione, mentre su PS5 il tutto avviene in modo più naturale e senza stacchi, visto che il tempo di caricamento è ridotto a 0,86 secondi.

In realtà sulla console next-gen non ci si accorge nemmeno del caricamente, visto che dura il tempo dell'animazione del teletrasporto.

A prescindere dal marketing è chiaro che l'adozione degli SSD sulle console di nuova generazione ridurrà moltissimo i tempi di caricamento di tutti i giochi, anche quelli cross-gen. A pensarci bene, probabilmente è questa la caratteristica più rilevante di PS5 e Xbox Series X.

Per il resto vi ricordiamo che Demon's Souls è un'esclusiva PS5 che uscirà insieme alla console, quindi il 19 novembre qui da noi.

That SSD!

People about to be dying a lot more in #DemonsSouls 😂#PS5 pic.twitter.com/fvDWQi4HS5