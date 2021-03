Sony, Nintendo e Microsoft tra i migliori publisher del 2020: la classifica di Metacritic

I risultati possono essere sorprendenti ma bisogna considerare tutti i parametri presi in considerazione, in particolare il fatto che, all'aumentare del numero di giochi pubblicati, varia maggiormente anche il voto medio complessivo. Sega sale in prima posizione dalla 18 occupata l'anno precedente, in particolare grazie a Persona 5 Royal e Yakuza 0 (Xbox One) che rientrano nei "Great" sopra i 90 ma anche il Metascore medio è notevole con 81,6 in totale.

Annapurna deve la seconda posizione soprattutto a Florence e Kentucky Route Zero, per uno score medio di 81,9, Capcom resta in top ten e sale dal quinto al terzo posto quest'anno con Devil May Cry 5: Special Edition, la versione PC di Monster Hunter Iceborne e uno score medio di 80,3.

Sony ottiene un Metascore medio di 79,8, ma grazie soprattutto a The Last of Us 2 e Demon's Souls (PS5) ottiene ben due giochi "Great", superando Activision Blizzard che avrebbe uno score medio più alto (79,9) ma nessun gioco sopra i 90, con menzioni speciali per Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Microsoft, con Xbox Games Studios, ha un metascore di 78,6 ma anche questa, come Sony, ha due giochi che rientrano in ambito "Great", ovvero Microsoft Flight Simulator e Ori and the Will of the Wisps, cosa che rappresenta un curioso parallelo tra le due concorrenti, considerando che si parla spesso di crisi delle produzioni software da parte di Microsoft rispetto a Sony.

Aksys e No More Robots si piazzano in tali posizioni soprattutto per la buona media su pochi giochi rilasciati, tuttavia indice di una qualità media elevata. Stupisce un po' la posizione di Nintendo, che tuttavia non ha lanciato titoli enormi nel corso del 2020 a parte Animal Crossing: New Horizons che rientra nei Great sopra il 90 di Metascore.

Tra gli altri, menzioniamo Square Enix (media 75,3) in posizione 11 con Dragon Quest XI S come titolo great, Ubisoft (media 74,8) in posizione 14, Bethesda Softworks (media 74,7) in posizione 16, Electronic Arts (72,6) alla posizione 21 seguita da Take Two (71,4) e poi Koch Media (72,2) alla 23, THQ Nordic (72,1) alla 27 e Bandai Namco (65,8) in posizione 38.