The King of Fighters 15, Yashiro Nanakase presentato con un trailer

The King of Fighters 15 vedrà il ritorno di Yashiro Nanakase: il personaggio è stato presentato da SNK con un trailer che illustra il suo stile di combattimento, violento e devastante.

Dopo i vari Terry Bogard, Iori Yagami e Shun'ei, Yashiro segna l'ennesima riproposizione per il roster del nuovo episodio, che ancora non ha delle piattaforme di riferimento né una data di uscita ufficiale.

Introdotto per la prima volta in The King of Fighters '97, dunque un bel po' di anni fa, il combattente dai capelli color platino si conferma feroce e pericoloso nel video che lo vede protagonista.

Parliamo infatti di un personaggio che mette in campo manovre d'attacco eloquenti e spregiudicate, spesso basate su rapide raffiche di pugni e impatti tanto spettacolari quanto dolorosi per i suoi avversari.

The King of Fighters XV farà il proprio debutto nel corso di quest'anno, ma come detto non è ancora chiaro esattamente quando uscirà il gioco e su quali sistemi. Il precedente episodio è disponibile unicamente su PC e PS4.