Mortal Kombat, il film: secondo trailer ufficiale con azione e colpi speciali

Il film di Mortal Kombat si mostra con il secondo trailer ufficiale, pieno di azione e colpi speciali che sembrano presi direttamente dai giochi della serie sviluppata da NetherRealm Studios.

In uscita nei cinema e su HBO Max il 16 aprile, Mortal Kombat promette grande aderenza al franchise originale, di cui il regista Simon McQuoid è un grande fan, e il nuovo video sembra ribadirlo.

Se avete letto la nostra intervista a regista e produttore di Mortal Kombat, saprete che la pellicola punta a conquistare tanto gli appassionati di Mortal Kombat quanto le persone che non conoscono il gioco.

"Nel film c'è molta brutalità, come nel videogioco, ma non abbiamo usato la violenza in modo fine a se stesso: ci sono molte scene di combattimento, ma permettono ai personaggi di essere autentici", ha spiegato McQuoid.

"Volevo quindi che anche i danni sembrassero il più realistici possibile: se c'è un colpo alla testa mortale abbiamo voluto anche sangue e pezzi di cervello. Volevo che fossero più cinematografici possibile."