Final Fantasy 8 Remastered disponibile su iOS e Android

Final Fantasy 8 Remastered è disponibile da oggi su iOS e Android, pubblicato da Square Enix in queste ore rispettivamente su App Store e Google Play, rendendo dunque giocabile questo celebre capitolo della serie RPG sui dispositivi mobile.

Si tratta del porting diretto del Final Fantasy 8 Remastered visto sulle console, ovvero una riedizione dell'originale che si porta dietro tutti i contenuti precedentemente presenti fin dalla versione per la prima PlayStation ma con una grafica interamente rielaborata per poter essere visualizzata al meglio sugli schermi in alta definizione.

Tra le altre novità, troviamo un sistema di combattimento reso più dinamico rispetto a quello originale, la possibilità di disabilitare gli scontri casuali e la modalità Turbo che consente di velocizzare gli scontri fino a tre volte rispetto al ritmo standard. Per il resto, si tratta del solito vecchio Final Fantasy VIII, considerato da molti uno dei grandi capitoli della serie anche se generalmente ricordato con meno affetto rispetto al precedente e celeberrimo Final Fantasy 7, di cui attendiamo la riedizione su PS5 del remake con Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Qui sotto potete trovare i link per il download delle versioni mobile: