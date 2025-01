Call of Duty Black Ops 6 domina in USA, ma che effetto ha avuto su Game Pass e vendite di Xbox Series X|S?

Mat Piscatella, analista della compagnia Circana, ha esaminato i risultati di Call of Duty Black Ops 6 in USA prendendo in considerazione gli effetti di questi sulla serie stessa, su Game Pass e sulle vendite di Xbox Series X|S, rilevando risultati piuttosto contrastanti a seconda del soggetto preso in considerazione.

Come abbiamo visto, Call of Duty: Black Ops 6 ha letteralmente dominato le vendite di videogiochi in USA nel mese di dicembre ma anche in tutto il 2024, confermandosi ancora una volta il gioco più venduto in assoluto in termini di multipiattaforma e anche prendendo in considerazione le singole classifiche di PlayStation e Xbox.

In base a quanto riferito da Piscatella, Call of Duty: Black Ops 6 ha superato le vendite di Call of Duty: Modern Warfare 3, ovvero il capitolo precedente, andando dunque a migliorare ulteriormente i risultati raggiunti dalla serie come vendite standard.