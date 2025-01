Le opzioni di accessibilità di Assassin's Creed Shadows illustrate da Ubisoft

L'UX Director Jonathan Bedard ha illustrato le opzioni di accessibilità di Assassin's Creed Shadows, mai così numerose e dettagliate: un aspetto di grande rilevanza, che consentirà al maggior numero possibile di persone di cimentarsi con questa affascinante esperienza.

"Avendo cambiato il modo di costruire il gioco, abbiamo dovuto rifare molte cose e questo ci ha permesso di rivedere alcuni elementi che non funzionavano bene come speravamo", ha spiegato Bedard nell'ambito di un'intervista pubblicata da Ubisoft stessa.

"Alcune caratteristiche ne hanno beneficiato, venendo riattrezzate o semplicemente cambiando l'interfaccia stessa o le funzionalità per elevare la nostra offerta e la nostra esperienza a standard più elevati. Un esempio è la rimappatura dei comandi: non solo è possibile regolare gli input di qualsiasi pulsante, ma anche l'azione assegnata, che si tratti di una pressione istantanea o prolungata."

"Con ogni progetto, ci sono sempre più persone interessate ai diversi temi legati all'accessibilità, ed è accaduto in particolare con Shadows. Ad esempio, il team audio è stato davvero coinvolto e ha proposto modi per innovare e spingere i confini di ciò che facciamo in materia di accessibilità."

"Il coinvolgimento incondizionato dei nostri team dedicati all'accessibilità in Ucraina, unito all'entusiasmo dei nostri diversi studi, ci ha permesso di proporre nuove funzionalità innovative come le descrizioni audio per le sequenze cinematografiche del gioco: un aspetto che non si vede spesso."

"Un fatto curioso è che durante una riunione ci siamo trovati di fronte a questa funzione, che in una scena che è stata usata come punto di riferimento. Non doveva essere abilitata per quell'evento, ma alla fine siamo rimasti davvero colpiti da quante emozioni e da quante azioni erano state trasposte grazie ad essa."

"Quell'esperienza mi ha aiutato a immaginare come questi aspetti potrebbero cambiare la percezione di diverse leve motivazionali per molti dei nostri giocatori che ne hanno bisogno. Questo perché si tratta di una funzionalità molto ben implementata, che fa un ottimo lavoro nell'esprimere gli eventi del gioco in una maniera capace di trasmettere davvero le emozioni e le sottigliezze delle nostre scene."

"Mi ha anche reso felice vedere un'iniziativa che nasce dalla passione del team e si fa strada nel gioco. Questo dimostra quanta strada abbiamo fatto negli ultimi anni, in termini di consapevolezza e attenzione all'accessibilità in Ubisoft. Sono orgoglioso di vedere questa evoluzione, consapevolezza e attenzione diffondersi e rendere i nostri giochi sempre più accessibili."