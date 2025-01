Assassin's Creed Shadows presenta tutte le novità dell'esplorazione

Ubisoft ha pubblicato un post per presentare tutte le novità sull'esplorazione di Assassin's Creed Shadows, che a quanto pare vedrà l'introduzione di soluzioni inedite pensate per enfatizzare il senso della scoperta mentre i due protagonisti si muovono all'interno dell'ambientazione. "Non volevamo tenere troppo per mano il giocatore con icone e indicatori", ha spiegato il game director Charles Benoit. "Piuttosto, volevamo creare un mondo aperto in cui le informazioni fossero fondamentali e diventassero una forma di ricompensa: qualcosa di sensato, nel contesto in cui si impersona uno shinobi e si combatte per ottenerle." "In Assassin's Creed Shadows le informazioni vanno cercate e guadagnate, sia attraverso le spie, sia attraverso gli incontri con i PNG, sia usando i propri occhi", ha continuato il game director. "In breve, vogliamo che i giocatori scoprano tutti i nostri fantastici segreti alle loro condizioni, attraverso le indagini, una rete di spie oppure semplicemente osservando il mondo."

La mappa del mondo In arrivo il 20 marzo, Assassin's Creed Shadows ci metterà alle prese con una mappa del mondo che inizialmente includerà unicamente i nomi delle regioni e dei disegni che suggeriscono eventuali luoghi importanti: solo esplorando lo scenario avremo la possibilità di aggiungere dettagli alla mappa. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post "Quando esplorate il mondo, dovreste fare attenzione ai luoghi non ancora scoperti", ha spiegato Charles Benoit, "perché ci sono così tanti luoghi interessanti da cercare, che si tratti di un accampamento distrutto o di un santuario nascosto, e vogliamo che proviate sempre un senso di scoperta." In Shadows ritroveremo i punti di sincronizzazione, ma funzioneranno in maniera diversa rispetto al passato, rivelando solo luoghi di interesse vicini anziché intere porzioni di scenario. A quel punto potremo contrassegnarli e raggiungerli al fine di scoprire cosa nascondono esattamente. I punti di sincronizzazione consentiranno i viaggi rapidi, ma bisognerà fare attenzione all'eventule presenza di nemici, visto che talvolta si troveranno all'interno di zone presidiate da unità ostili. Arrampicarsi implicherà un approccio diverso a seconda che si controlli Naoe o Yasuke: la prima scalerà le pareti senza problemi, il secondo dovrà spesso usare le scale.

L'aquila saremo noi In Assassin's Creed Shadows non avremo a disposizione la classica aquila da mandare in avanscoperta, dunque saremo noi a dover trovare dei buoni punti di osservazione per individuare ciò che potrebbe tornarci utile, trovare gli obiettivi e così via. Ogni regione della mappa includerà dei rifugi chiamati "kakurega", che potremo sbloccare per trasformarli in estensioni del nostro nascondiglio principale, rifornendo razioni e munizioni, gestendo l'equipaggiamento, i contratti e gli alleati. Potremo inoltre utilizzare questi punti per dei viaggi rapidi sicuri. Gli sviluppatori di Assassin's Creed Shadows hanno confermato la presenza di una funzionalità pathfinder che ci indicherà la strada migliore per raggiungere l'obiettivo selezionato, per poi parlare del rinnovato registro delle missioni e della sua capacità di tenere traccia, anche visivamente, dei nostri progressi all'interno dei vari incarichi della campagna.