Xbox Series X, la confezione si mostra con la prima foto reale

Isn't this retail box of Xbox Series X gorgeous? 💚😍🎮 pic.twitter.com/i962gh531a — Jon Scarr 🇨🇦🎮🎃 (@4Scarrs_Gaming) October 8, 2020

La prima foto reale della confezione di Xbox Series X ha cominciato a circolare sui social da alcuni minuti: il box è quello che avevamo già visto qualche tempo fa, ma qui c'è un'enfasi sullo spessore della scatola, effettivamente molto pronunciato.

Le immagini ufficiali delle confezioni di Xbox Series X e Series S, in effetti, comunicavano dimensioni più contenute, che tuttavia non avrebbero mai potuto essere compatibili con il fattore di forma scelto da Microsoft per la console.

La scatola sembra dunque quasi un cubo e avrà una presenza importante, se consideriamo che Xbox Series X da sola pesa 4,4 Kg: portarsela a casa non sarà semplicissimo, ma lo si farà di certo col sorriso sulle labbra. O una smorfia per la fatica.

La comparsa della foto indica peraltro che ormai tutto è pronto per la distribuzione ufficiale, le confezioni con la versione retail della console sono state preparate e magari qualcuno riuscirà anche ad averla in anticipo sui tempi.

