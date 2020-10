Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, sfide della Settimana 7 disponibili: l'elenco

Finalmente ci siamo: oggi, giovedì 8 ottobre 2020, le nuove sfide settimanali sono ufficialmente arrivate su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Si tratta delle sfide della Settimana 7 e in questo rapido articolo vi forniremo tutte le informazioni che dovete conoscere.



Le sfide della Settimana 7 sono disponibili per i possessori del pass battaglia stagionale, a pagamento; potrete completarle su qualsiasi piattaforma di gioco, ovvero Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, dispositivi Android... ma non quelli iOS, in seguito alla guerra tra Apple ed Epic Games.



Svelate in anticipo da un leak, le sfide della Settimana 7 si sono rivelate poi quelle che vi avevamo illustrato qualche giorno fa: il livello di difficoltà sarà dunque gestibile, e ognuna vi ricompenserà con circa 25.000 punti esperienza.



Ecco l'elenco con tutte le sfide della Settimana 7, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games. Restate con noi: nuove guide sono in arrivo ovviamente.

Esamina forzieri a Gattogrill (0/7) - 25.000 punti esperienza

Eliminazioni a Scogliere Scoscese (0/3) - 25.000 punti esperienza

Entra nel caveau del Dominio di Doom (0/1) - 25.000 punti esperienza

Distruggi ragnatele all'Autorità (0/3) - 25.000 punti esperienza

Scopri il laboratorio nascosto di Tony Stark alla casa sul lago (0/1) - 25.000 punti esperienza

Guida un'auto da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti senza uscire (0/1) - 25.000 punti esperienza

Infliggi danno dopo aver respingo un avversario con l'esplosione di Turbine di Storm (0/1000) - 50.000 punti esperienza

Infliggi danni agli avversari a Castello Corallo (0/500) - 25.000 punti esperienza