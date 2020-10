Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, sfide della Settimana 7 svelate in anticipo

Non è chiaro come facciano in assenza di nuovi aggiornamenti, ma leaker e dataminer sono riusciti ad ottenere in anticipo le sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. E vale dunque la pena dedicare loro un breve articolo.



Si tratta delle nuove missioni di Fortnite Battaglia Reale, che verranno svelate e ufficialmente rese disponibili dagli sviluppatori solo questo giovedì 8 ottobre 2020. Intanto però è bene conoscerle, così da prepararsi mentalmente ai nuovi compiti. Noi vi riportiamo queste sfide avvisandovi che Epic Games potrebbe comunque cambiarle nei prossimi due giorni, proponendone poi di molto differenti.



Tuttavia la scorsa settimana vennero svelate in anticipo anche le sfide della Settimana 6, che si rivelarono poi corrette. Vediamo dunque in un rapido elenco (tradotto da chi scrive) tutte le sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 4:

Cerca forzieri a Gattogrill: 25.000 punti esperienza

Eliminazioni a Moli Molesti: 25.000 punti esperienza

Entra nel vault del Dominio di Doom: 25.000 punti esperienza

Distruggi ragnatele all'Autorità: 25.000 punti esperienza

Scopri il laboratorio segreto di Tony Stark alla casa del lago: 25.000 punti esperienza

Guida una macchina da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti senza scendere dal veicolo: 25.000 punti esperienza

Infliggi danno ad un avversario dopo averlo respinto con il potere di Storm: 50.000 punti esperienza

Infliggi danno agli avversari presso Coral Castle: 25.000 punti esperienza