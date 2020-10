Astro's Playroom per PS5, la durata del gioco rivelata da Japan Studio

Astro's Playroom, il gioco che troveremo preinstallato su PS5, vanta una durata pari a 4-5 ore, stando a quanto dichiarato da uno sviluppatore di Japan Studio ai microfoni di Famitsu.

Caratterizzato da caricamenti velocissimi, Astro's Playroom riprenderà il protagonista di Astro Bot Rescue Mission per coinvolgerci in un'esperienza a base platform piena di riferimenti alla storia di PlayStation, studiata per sfruttare tutte le peculiarità del controller DualSense.

"Credo che il gioco duri 4-5 ore, se si prova a completarlo in un'unica sessione", ha detto lo sviluppatore. "Ci sono tuttavia molti omaggi ai 25 anni di storia di PlayStation nascosti all'interno della campagna."

"Alcuni sono collezionabili, ma ci sono anche artefatti e pezzi di puzzle da raccogliere, il che è molto divertente. Non posso scendere nei dettagli, ma abbiamo inserito una sorpresa per i fan di PlayStation che riusciranno a ottenere tutti gli oggetti."

"Non vedo l'ora che possiate divertirvi con questo nostro tributo a PlayStation, di vedere le vostre reazioni di fronte a determinati elementi, anche se mi rendo conto che i giocatori più giovani potrebbero non comprendere tutti i riferimenti alla storia del brand."