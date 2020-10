Fall Guys Stagione 2: in arrivo la nuova funzione per generare i costumi casualmente

La Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout è ormai dietro l'angolo, e intanto gli sviluppatori di Mediatonic mantengono vivo l'interesse anticipando le nuove possibilità in arrivo nei prossimi giorni. Per esempio, una nuova funzione permetterà di generare i costumi casualmente.



Fall Guys: Ultimate Knockout è già così ricco di skin e di possibilità di personalizzazione per la propria caramella gommosa; e nuovi costumi e accessori arriveranno anche con la Stagione 2. La community ha chiesto nell'ultima settimana, molto insistentemente, l'aggiunta di una funzione che consenta di "randomizzare" i contenuti del proprio inventario.



Detto fatto: la pagina Twitter ufficiale di Fall Guys: Ultimate Knockout ha confermato che la funzionalità verrà introdotta proprio con la nuova stagione. Il funzionamento sarà molto intuitivo: basterà un semplice tasto, e il titolo pescherà a caso oggetti cosmetici già sbloccati, per abbinarli tra loro e creare il nuovo aspetto del personaggio. Un modo come un altro per variare un po' la solita minestra, con combinazioni che si preannunciano già molto divertenti (immagine un pony combinato con un hot dog, per capirsi).



La Stagione 2 di Fall Guys avrà inizio questo giovedì 8 ottobre 2020: restate sulle nostre pagine, vi terremo aggiornati in tempo reale. Questo breve video, intanto, vi prepara al nuovo contenuto di cui vi abbiamo parlato.

Our Discord community requested the ability to randomise your costume... So we've just straight up added it into Season 2 😎👌 You can vote on Community Suggestions here:https://t.co/BWgPYcs9KI pic.twitter.com/KuBwIsRzgx — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 4, 2020