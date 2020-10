Dreamcast Mini potrebbe essere la prossima micro console di Sega

Il creative producer di Sega, Yosuke Okunari, ha suggerito che la prossima micro console prodotta dalla compagnia potrebbe essere il Dreamcast Mini. Come riportato da Siliconera, Okunari ha toccato l'argomento in un'intervista rilasciata alla rivista giapponese Famitsu, affermando che Sega sta valutando la realizzazione di un Dreamcast Mini.

Okunari: "Credo che per la prossima (micro console ndr), potremmo optare per un concept simile a quello del Mega Drive Mini. Se dovessi fare dei nomi, potrebbe essere un SG-1000 Mini o un Dreamcast Mini."

Okunari ha anche dichiarato che per la nuova micro-console, Sega sta considerando progetti che nessuno ha ancora immaginato, puntando al mercato mondiale, invece che a quello interno.

Il riferimento dovrebbe essere in questo caso al Game Gear Micro, lanciato per adesso soltanto in Giappone in quattro versioni differenti, ognuna con quattro diversi giochi.

Per chi non la conoscesse, il Dreamcast è l'ultima console casalinga di Sega risalente al 1999, diventata un oggetto di culto tra gli appassionati per via del suo ricchissimo parco titoli e per alcune innovazioni introdotte nel settore che ancora oggi ci portiamo dietro. Peccato che non fece risultati brillanti in termini di vendite. Per una versione micro che giochi vorreste?