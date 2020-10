Genshin Impact: ecco l'easter egg dedicato a The Legend of Zelda, la Master Sword

Genshin Impact è indubbiamente il titolo del momento: un free to play estremamente curato, disponibile su dispositivi mobile, PlayStation 4 e PC. Ma ecco un dettaglio che forse non conoscete: all'interno del gioco è presente anche un easter egg dedicato a The Legend of Zelda.



D'accordo, d'accordo: l'influenza del franchise Nintendo su Genshin Impact è evidentissima, impossibile da negare. Sistema di scalata dei rilievi, nemici, luoghi e situazioni strizzano continuamente l'occhio soprattutto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Però il tributo di cui vi parliamo in questa sede è un altro, e cioè la presenza della Master Sword.



Guardate questa immagine:

Riconoscete quella spada, non è vero? Chiaramente si tratta della Master Sword di The Legend of Zelda: è possibile incontrarla durante la missione dedicata a Stormterror, il drago che terrorizza la prima città di Genshin Impact. Purtroppo non è possibile prenderla e aggiungerla al proprio inventario.



La nostra recensione di Genshin Impact è già disponibile: l'avete letta? Il giudizio complessivo è stato più che positivo: chissà quanto continuerà ad evolversi il gioco di miHoYo nei prossimi mesi.