Returnal su PS5 a 4K, 60 fps e ray tracing attivo, secondo un report

Returnal, il nuovo gioco per PS5 in arrivo a fine mese, potrebbe andare sulla console Sony a 4K, 60 frame al secondo e ray tracing attivo, secondo quanto riferito da una segnalazione, ripresa da IGN ma non come informazione ufficiale.

La voce di corridoio arriva dall'utente Twitter Heisenreborn, che si è limitato a scattare degli screenshot durante la presentazione MODO PlayStation ufficiale di PS Portugal, con i sottotitoli che mostrano le caratteristiche in questione. Durante la presentazione, è stato riferito che il gioco va a risoluzione 4K e 60 frame al secondo, oltre al ray tracing attivo.



Si tratterebbe di caratteristiche tecniche notevoli anche per un gioco non eccessivamente complesso in termini di grafica, ma Returnal ha anche numerosi elementi su schermo e fasi di particolare attività e dinamismo, dunque sarebbe impressionante l'uso delle varie caratteristiche tutte insieme.

È probabile che ci siano precisazioni da fare, tipo capire se il 4K è considerato nativo o con tecnologia di chekerboarding attiva, cosa piuttosto probabile considerando che ormai tale distinzione viene raramente resa nota dai materiali promozionali dei giochi next gen, così come valutare l'entità del ray tracing.

In ogni caso, Returnal sembra comunque un bel vedere e attendiamo a questo punto l'uscita fissata per il 30 aprile 2021 per poterlo analizzare al meglio. Il gioco è uno sparatutto in terza persona con elementi roguelike e fasi più riflessive che si alternano a situazioni di azione totale. Di recente abbiamo visto un video con 11 cose da sapere e un video diario da Housemarque sulle insidie dello scenario.