Test Drive Unlimited Solar Crown, primo trailer di presentazione "Head to Head"

Test Drive Unlimited Solar Crown si presenta nel suo primo trailer ufficiale intitolato "Head to Head" e ancora ai livelli di teaser, poiché non si notano veri e propri elementi di gioco al suo interno.

Era stato annunciato un primo trailer del gameplay per oggi e questo non è propriamente un gameplay, ma il video consente comunque di avere qualche idea più precisa di cosa sia questo nuovo titolo, sviluppato dal team specializzato in questo genere KT Racing sotto etichetta Nacon.

Gli autori di WRC 10 hanno dunque ripreso in mano quella che era la serie di Atari e Eden Games, in attesa di capire come l'abbiano portata avanti: Test Drive Unlimited, a sua volta spin-off del vecchio Test Drive, fu infatti uno dei primi racing game a proporre un mondo aperto liberamente esplorabile e multiplayer, con la possibilità di correre per le strade di un'ampia mappa, incontrare avversari e prendere parte a corse clandestine o organizzarne di nuove, stabilendo percorsi e regole.

Il nuovo trailer non spiega molto di Test Drive Unlimited Solar Crown ma si nota una certa insistenza sul gioco d'azzardo, che probabilmente ha una sua funzione nel gameplay. Il mondo di gioco anche in questo caso è aperto e liberamente esplorabile, trattandosi di un'ampia isola ricreata in scala 1:1, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

I giocatori si dovranno sfidare l'uno contro l'altro nella Solar Crown, una competizione con puntate misteriose, per elevare lo status del loro personaggio all'interno della community. Ulteriori informazioni su Test Drive Unlimited Solar Crown arriveranno nel corso dell'estate, per il momento rimaniamo con questo primo trailer intitolato "Head to Head".