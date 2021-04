Games With Gold, maggio 2021: da Armello a LEGO Batman

Cambia qualche cosa ma restano più o meno uguali i Games with Gold, che anche per maggio 2021 offrono i soliti quattro giochi gratis per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, due tratti dal catalogo Xbox One e due da Xbox 360 in retrocompatibilità. Il livello dei giochi resta sempre più o meno medio e anche per questo mese non si registrano particolari sussulti dall'offerta scelta da Microsoft per gli abbonati al suo servizio più antico per quanto riguarda Xbox, cosa che ormai non fa praticamente più notizia.

Ci sono state però delle novità interessanti in questi ultimi giorni, in particolare l'eliminazione della necessità dell'abbonamento Gold per poter usufruire dei giochi free-to-play e delle party chat, cosa che li rende completamente gratuiti a tutti gli effetti: si tratta di una manovra che era attesa da tempo ed è stata annunciata solo di recente con il clamoroso dietrofront effettuato da Microsoft sul possibile incremento di prezzo di Live Gold annuale. Oltre ad aver eliminato la minaccia di tale aumento, la compagnia ha deciso anche di togliere il paywall dei free-to-play, parificando la situazione con quanto accade sulle piattaforme concorrenti. Al di là di questo, non c'è alcuna traccia che indichi la possibilità di un'eliminazione totale del Gold rendendo il multiplayer online gratuito, come invece sostenevano alcune voci di corridoio un po' di tempo fa, dunque continuiamo ad attendere eventuali sviluppi sulla questione. Nel frattempo, andiamo avanti con i classici Games with Gold.