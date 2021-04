State of Play PS5 di stasera, Returnal e tanto altro oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it

Lo State of Play PS5 di questa sera su Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal guidano i numerosi argomenti di una giornata veramente ricca sul canale Twitch di Multiplayer.it, ma il programma è davvero molto fitto di appuntamenti.

Si parte alle ore 14:00 con una diretta speciale "Aspettando Returnal", in attesa del lancio della nuova esclusiva PS5 fissato per questa notte, con l'arrivo del 30 aprile 2021. Pierpaolo Greco e Francesco Serino torneranno sull'argomento in una live davvero speciale e da non perdere per tutti coloro che stanno aspettando con impazienza il nuovo gioco Housemarque.

Gli appuntamenti si spostano poi al pomeriggio: alle ore 16:00 troviamo la rubrica 16Bit con Francesco Serino, alle ore 17:00 si prosegue con Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori con CineWeek e alle ore 18:00 tutti su PokéRadar con Francesco Pardini, per un pomeriggio veramente impegnato.

Infine, gran finale di giornata con una serata tutta da seguire: alle ore 21:00 si inizia con un gameplay live del primo Ratchet & Clank da parte di Turbo_Tekno, poi si arriva al gran finale con lo State of Play, che seguiremo in diretta con Giordana Moroni e Francesco Serino sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 22:30.

