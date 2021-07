Nintendo Switch modello OLED su Amazon, preorder aperti a 349,99€

Nintendo Switch modello OLED è disponibile per il preorder su Amazon al prezzo ufficiale di 349,99€, con uscita fissata all'8 ottobre. Sarà interessante capire quanto dureranno le scorte della console.

Offerta Amazon Nintendo Switch (Modello OLED), Blu Neon/Rosso Neon € 349,99 Vedi

Offerta

Offerta Amazon Nintendo Switch (Modello OLED), Bianco/Nero € 349,99 Vedi

Offerta

Annunciato alcuni giorni fa con trailer e data di uscita, Nintendo Switch modello OLED è la nuova versione della piattaforma ibrida Nintendo, dotata appunto di uno schermo con tecnologia OLED e altri piccoli accorgimenti.

Non si tratta dunque del tanto chiacchierato Nintendo Switch Pro, che arriverà nel 2022 secondo alcuni produttori hardware cinesi, bensì semplicemente di un modello aggiornato per dare il meglio in portabilità.

Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato.

Nintendo Switch (modello OLED) è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna e altoparlanti integrati con audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo.

Proprio come Nintendo Switch, Nintendo Switch (modello OLED) permette agli utenti di giocare sulla TV e condividere i controller Joy-Con per dare vita a divertenti sessioni multiplayer.