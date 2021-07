Zelda: Skyward Sword HD, Sio, Dado’s Stuff e A Panda Piace hanno reinterpretato la copertina

Per celebrare l'uscita di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in tutti i negozi, Nintendo Italia ha chiesto a tre fumettisti di fama di interpretare a modo loro la copertina del gioco. In questo modo Sio, Dado's Stuff e A Panda Piace hanno deciso di rimodellare la copertina ufficiale dell'ultima avventura di Link e Zelda con il loro inconfondibile stile.

Avete letto la nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

Nel 1984, un giovane Shigeru Miyamoto si trovò a lavorare contemporaneamente su due videogame che avrebbero poi segnato la storia dell'intero medium. Da un lato Super Mario Bros., dall'altro The Legend of Zelda. Il game designer giapponese, infatti, aveva l'obiettivo di creare un mondo non-lineare che mettesse al centro l'esplorazione e spingesse il giocatore a interrogarsi sulla sua prossima mossa, il tutto inserito all'interno di una storia di classico stampo fantasy.

Nel 1986 usciva così il primo capitolo di una saga diventata leggendaria, che con le sue ambientazioni, le sue musiche indimenticabili e i suoi personaggi iconici è stato fonte di ispirazione per innumerevoli videogame a seguire e viene universalmente considerato il precursore dei moderni giochi di ruolo d'azione.

In occasione dell'uscita di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Sio, Dado's Stuff e A Panda Piace, tra i fumettisti più talentuosi della scena italiana, hanno deciso di omaggiare la Leggenda di Zelda disegnando delle speciali cover alternative per il pack del gioco. Le tre copertine sono scaricabili per la stampa al link seguente: scottecsmegazine.com.

In The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, gli appassionati potranno vivere le origini di questa memorabile saga con un'avventura che si colloca all'inizio della cronologia storica dei vari episodi. Si tratta della versione HD di un grande classico uscito originariamente su Wii che offre prestazioni migliorate, controlli di movimento più fluidi e, in alternativa, i nuovi comandi basati sui pulsanti.