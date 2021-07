Pokémon, il cosplay di Azzurra di eki_holic è in versione Ali del Crepuscolo

Torniamo dalle parti di Pokémon per un nuovo cosplay riguardante Azzurra (o Nessa, nella versione in inglese), protagonista di quest'altro ottimo cosplay da parte di eki_holic, che interpreta nuovamente quello che è uno dei personaggi recenti più amati dal pubblico nella versione tratta dall'anime Ali del Crepuscolo.

La bella cosplayer orientale ha già dimostrato di saper interpretare il personaggio al meglio e in questo caso lo conferma scegliendo una versione diversa della Capopalestra di Keelford, a Galar, specializzata in Pokémon di tipo acqua.

Il personaggio in questione è sicuramente tra quelli di maggior successo emersi da Pokémon Spada e Scudo e la cosa è stata dimostrata anche dalla sua presenza in Ali del Crepuscolo, versione anime da cui è tratta questa particolare mise scelta da eki_holic per questo set fotografico, alquanto elegante rispetto alla tuta da combattimento utilizzata normalmente nel gioco.

Il cosplay riprende Azzurra in un momento di relax, si direbbe, in compagnia di Chinchou, la creatura con cui si presenta all'interno dell'anime in questione.