Samsung ha presentato il suo controller ufficiale per il Gaming Hub

Tra le novità del 2024 da parte di Samsung, la compagnia coreana ha anche presentato il controller ufficiale per il Gaming Hub, costruito su licenza da Performance Designed Products LLC (PDP) appositamente per i dispositivi che supportano l'hub in questione.

Ricordiamo che il Samsung Gaming Hub è un'app specifica per i dispositivi Samsung che raccoglie una serie di servizi videoludici tutti insieme, tra i quali anche Xbox Game Pass, dunque il controller ufficiale serve come un sistema per accedere a tali contenuti direttamente dalla TV senza dover passare necessariamente per un hardware dedicato.

Il primo modello di controller è di colore blu ed è in vendita in USA al prezzo di 49,99 dollari, in attesa di informazioni per quanto riguarda la sua uscita anche in Italia.