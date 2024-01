Samsung presenta i display del 2024 con Neo QLED, Micro LED e OLED

L'elemento principale è dunque dato dall'introduzione di nuovi processori e di una ottimizzazione del sistema operativo volti entrambi a una maggiore implementazione delle caratteristiche IA, in grado di processare l'immagine in maniera più avanzata.

Anche in questo caso, le maggiori innovazioni sembrano ruotare intorno all'implementazione dell' intelligenza artificiale , già protagonista anche dei nuovi Samsung Galaxy S24 in ambito smartphone, ma con diverse ricadute anche per quanto riguarda i display e le TV.

I Neo QLED con nuovo processore NQ8 AI Gen3

Una foto dalla presentazione del nuovo processore Samsung

Grande protagonista di questa evoluzione è il nuovo processore NQ8 AI Gen3, che debutterà nella gamma dei Neo QLED a 8K, dotato di un'unità di elaborazione neurale (NPU) due volte più veloce rispetto al precedente. Anche il numero di reti neurali è aumentato, di ben otto volte, passando da 64 a 512, consentendo di visualizzare ogni soggetto sullo schermo con la massima nitidezza.

Tra le nuove funzionalità troviamo l'AI Upscaling Pro in 8K, un sistema di upscaling che sfrutta il processore NQ8 AI Gen3 per ottimizzare l'immagine, rendendo più nitidi i contenuti a bassa definizione, in modo che vengano mostrati in altissima risoluzione. Oltre a questo, l'AI Motion Enhancer Pro. Dovrebbe risolvere alcune imperfezioni comuni nello streaming, mentre il Real Depth Enhancer Pro aggiunge dettaglio alle scene più dinamiche.

Il tutto avviene peraltro all'interno di un nuovo Design Infinity Air che consente la costruzione di pannelli di soli 12,9mm di spessore, che garantiscono anche un ottimo audio attraverso i sistemi 2024 Q-Symphony e Active Voice Amplifier Pro.

Novità anche per quanto riguarda il sistema operativo: il 2024 Tizen OS dovrebbe rendere più fluida l'esperienza di utilizzo dei display Samsung, anche attraverso nuove funzionalità come l'interfaccia utente Samsung TV Plus riorganizzata e, per quanto riguarda i videogiochi, il supporto per i controller ufficiali "Designed for Samsung Gaming Hub", elaborati da PDP per l'uso attraverso l'hub videoludica di Samsung, che comprende anche Xbox Game Pass.